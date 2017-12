Justiça chinesa mantém prisão de colaborador do <i>NYT</i> A Corte Suprema Popular de Pequim ratificou nesta sexta-feira a pena de três anos de prisão por fraude para Zhao Yan, colaborador do jornal americano The New York Times. A decisão vem depois da apelação do advogado do jornalista, Guan Anping, que tenta tirar da cadeia seu cliente, detido desde setembro de 2004. A organização Repórteres sem Fronteiras (RSF) tinha pedido em comunicado à Justiça chinesa a imediata libertação do jornalista. O repórter foi condenado dia 25 de agosto a três anos de prisão por fraude pelo Tribunal Número 2 de Pequim. Ele foi absolvido das acusações de divulgar segredos de Estado. Segundo a sentença, a fraude aconteceu em 2001, quando o jornalista viajou, enviado pelo jornal Baixing Xinbao, à província de Jilin, para investigar a história de um homem chamado Feng Shanchen, que cumpria pena de um ano e meio num campo de trabalho. Feng considerava a pena injusta e pediu ajuda a Zhao, que disse ter conexões com o Escritório de Assuntos Legislativos do Conselho de Estado (Executivo), conseguindo em troca US$ 2.500 com a promessa de usar sua influência, segundo a sentença do tribunal. Segundo a RSF, o julgamento do jornalista foi infestado de irregularidades. Zhao sempre insistiu em sua inocência. A autêntica razão da condenação foi, de acordo com os grupos defensores da liberdade de expressão, uma informação publicada em 2004 pelo The New York Times, antecipando a aposentadoria política do ex-presidente Jiang Zemin, e suas desavenças com Hu Jintao.