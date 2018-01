Justiça colombiana cassa poderes especiais do governo O governo colombiano ficou sem os poderes extraordinários que havia recebido para enfrentar a violência e o terrorismo, após uma polêmica sentença da Corte Constitucional. "Esta não é uma boa notícia para o país, que está conturbado, mas nem um só centímetro do território vai ficar sem a proteção da polícia e do Exército", disse o ministro do Interior, Fernando Londoño. "Vamos obter resultados, com os instrumentos que temos em mãos, todos os que a Constituição prevê para tempos de paz", acrescentou Londoño, em entrevista à rádio Caracol. Em uma declaração feita em Washington, onde o presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, pretende reunir-se nesta noite com o presidente americano, George W. Bush, o escritório do chefe do governo colombiano disse que a decisão da Corte será respeitada. De qualquer forma, a vigência dos poderes excepcionais do governo Uribe, derivados da decretação de um estado de comoção interna, deveria terminar em 5 de maio. Na semana passada, o ministério colombiano da Defesa pediu ao Legislativo que aprovasse uma emenda constitucional garantindo às forças armadas poderes permanentes para proceder escutas telefônicas, buscas em residências e prisões sem ordem judicial, em casos de ataques terroristas. Os militares também reivindicam autoridade para recolher provas, sob a direção do escritório da Procuradoria Geral.