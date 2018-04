Justiça condena polícia londrina em caso Jean Charles O chefe da polícia de Londres, Ian Blair, insistiu que não irá renunciar ao cargo após um júri decidir na quinta-feira que sua força é culpada de ter colocado a população da cidade em risco ao matar o brasileiro Jean Charles de Menezes, confundido com um homem-bomba e baleado dentro de um trem do metrô em 2005. O eletricista, que tinha 27 anos, levou sete tiros na cabeça no dia 22 de julho de 2005. A morte do brasileiro aconteceu um dia depois de um ataque frustrado a bombas contra o sistema de transporte londrino. Duas semanas antes, um plano bem-sucedido havia matado 52 pessoas em trens do metrô e em um ônibus de Londres. A Polícia Metropolitana da capital inglesa foi multada em 175 mil libras (364 mil dólares) e terá de pagar as custas do processo no valor de 385 mil libras, pois foi considerada culpada de violar regras sanitárias e de segurança que exigem que ela proteja o público. A promotoria acusou a polícia de um erro "escandaloso e catastrófico" no julgamento, que aconteceu na Corte Criminal Central de Old Bailey, em Londres, em um processo bastante incomum usando as leis sanitárias e de segurança no trabalho contra uma corporação policial. Não houve punição individual para os policiais envolvidos no caso. O Ministério Público decidiu no ano passado que não havia provas suficientes para acusar ninguém individualmente por crimes, decisão fortemente criticada pela família de Jean Charles. Representantes da família de Jean Charles disseram que estavam satisfeitos com a sentença, mas pediram a abertura de uma investigação para que pudessem apresentar evidências e acusações individuais de homicídio culposo contra os policiais. A polícia disse que a operação foi equivocada, mas que não violou nenhuma lei. RENÚNCIA Os partidos de oposição do governo disseram que Ian Blair deveria renunciar. Mas o gabinete do primeiro-ministro Gordon Brown disse que o premiê ainda o apóia. "O Comissariado e a Polícia Metropolitana continuam à frente da luta contra o crime e o terrorismo. Eles têm a minha completa confiança e nossos agradecimentos e apoio neste trabalho difícil que eles têm", disse o ministro do Interior, Jacqui Smith. Blair disse que renunciaria se a corte considerasse que sua força sofreu "falhas sistemáticas", mas ele não sairia por conta de eventos "de um único dia de circunstâncias extraordinárias". "É importante lembrar que nenhum policial começou seu dia para matar um homem inocente", disse ele. "Essa morte foi o ápice de atos de diversas pessoas, das quais todas estavam fazendo o seu melhor para lidar com a ameaça terrível que Londres encarava aquele dia." Os promotores afirmaram que a polícia como organização cometeu sim um crime ao pôr o público em perigo -- primeiro por permitir que um homem que acreditavam ser um suicida com uma bomba embarcasse em um trem do metrô, e depois por disparar sete vezes à queima-roupa contra sua cabeça. Há quem afirme que não faz muito sentido obrigar a polícia, financiada pelo dinheiro do contribuinte, a pagar multas de volta para o Tesouro. O julgamento custou milhões de libras. Jean Charles morava no mesmo prédio que um dos acusados, Hussein Osman. Policiais que vigiavam o prédio seguiram o brasileiro em dois trajetos de ônibus sem pará-lo, até que ele chegasse ao metrô. Especialistas em armamentos foram mandados às pressas para a estação com quatro horas de atraso, quando oficiais do comando se convenceram de que Jean Charles era Osman. Durante o julgamento, a polícia foi acusada de modificar fotos de Jean Charles e de Osman para que os dois ficassem mais parecidos. Osman foi preso este ano acusado de participação nos ataques frustrados de 21 de julho de 2005.