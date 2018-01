Justiça da Argentina não cortará salários A Corte Suprema da Justiça argentina (equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil) resolveu, por sete votos a dois, não adotar os cortes dos salários no Poder Judiciário. A medida estava sendo avaliada como possibilidade de que o Judiciário pudesse acompanhar o Executivo na lei de déficit zero. Depois de uma reunião de três horas, os nove membros do tribunal decidiram apenas realizar alguns ajustes no orçamento de algumas áreas da Justiça, sem afetar os salários nem dos juízes e nem dos empregados do Judiciário.