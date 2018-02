Justiça dá aval para 3º mandato de Evo Morales

Evo foi eleito pela primeira vez em 2005 para cumprir mandato de 2006 a 2011. No entanto, no meio do caminho, o presidente conseguiu aprovar uma nova Constituição, que entrou em vigência em 2009 - expediente similar ao usado pelo venezuelano Hugo Chávez e pelo equatoriano Rafael Correa. No mesmo ano, Evo disputou e venceu a eleição para o período de 2010 a 2015.

O presidente do tribunal, Ruddy Flores, afirmou que a decisão "determina a constitucionalidade" da reeleição de Evo e de seu vice, Alvaro García Linera. A oposição boliviana exigia que a possibilidade de segundo mandato fosse submetida a referendo nacional. / AFP