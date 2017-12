Justiça da Ucrânia suspende resultado oficial da eleição A Suprema Corte da Ucrânia proibiu a publicação oficial dos resultados da eleição presidencial de domingo até que seja analisada a apelação apresentada pelo líder da oposição, Viktor Yushchenko, que alega que o pleito foi fraudado. O primeiro-ministro Viktor Yanukovych, vencedor segundo as autoridades eleitorais, não poderá ser empossado até que haja a publicação. A decisão vem como uma vitória para os seguidores de Yushchenko, que tomam as ruas de Kiev desde domingo e conquistaram forte apoio internacional. No entanto, a ordem judicial também permite prever a permanência do estado atual de tensão social e política na Ucrânia pelos próximos dias. A apelação só será analisada na segunda-feira, disse a porta-voz do Judiciário, Liana Shlyaposhnikova.