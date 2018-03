Justiça do Canadá autoriza casamentos homossexuais Uma corte de apelações de Ontário decidiu que a proibição do casamento de pessoas do mesmo sexo é inconstitucional, abrindo o caminho para as primeiras uniões legais de pessoas do mesmo sexo. Os magistrados da corte declararam a definição atual de ?casamento? inválida, e mandaram que o cartório da cidade de Toronto emita autorizações de casamento para os casais homossexuais envolvidos no caso. Pouco depois, um dos casais pegou a autorização e disse que estaria casado dentro de horas. ?Sonhamos com este momento com que sonhamos há muito tempo?, disse Michael Stark, de 45 anos, de braços dados com Michael Leshner, 55. Esta foi apenas a mais recente de uma série de decisões judiciais contra a proibição federal de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, aumentando a pressão sobre o governo do primeiro-ministro Jean Chretien. O governo federal ainda pode apelar da decisão à Suprema Corte, mas grupos de defesa dos direitos dos gays vêm exigindo que o governo se abstenha de fazê-lo e permita que a decisão judicial prevaleça.