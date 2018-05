Justiça do Egito ordena fim do partido de Mubarak Uma corte do Egito ordenou hoje a dissolução do ex-grupo político governante, o Partido Nacional Democrata (PND), e o confisco de seus bens. O PND foi dirigido durante três décadas pelo ex-presidente Hosni Mubarak, que foi deposto em 11 de fevereiro, depois de várias semanas de mobilização popular contra seu regime.