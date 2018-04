Justiça do Líbano recebe resultado de investigação

Detalhes do documento, como nomes de suspeitos ou acusações contra eles, não foram divulgados. Segundo Herman van Hebel, funcionário do tribunal, o promotor Daniel Bellemare enviou o documento ao juiz Daniel Fransen, que agora deve decidir se aceita ou recusa a ata ou se o caso necessita de mais provas.

Há rumores de que membros do grupo xiita Hezbollah serão indiciados por participar da morte de Hariri, conforme disse o próprio líder da facção, Hassan Nasrallah.

Diante da negativa do atual primeiro-ministro, Said Hariri - filho do líder assassinado -, de rejeitar as conclusões do tribunal, o Hezbollah abandonou a coalizão governista na semana passada e causou a dissolução do gabinete. / AP e EFE