Justiça do Peru busca filha de Montesinos A Justiça peruana expediu nesta quinta-feira ordem de prisão contra Silvana Montesinos por envolvimento na rede de corrupção liderada por seu pai, o ex-assessor presidencial Vladimiro Montesinos. Silvana chegou a ser detida no fim do ano passado, mas acabou sendo libertada por falta de provas. As autoridades judiciais receberam farta documentação contra ela, vinda da Venezuela, onde Montesinos foi preso em 23 de junho.