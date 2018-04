Justiça dos EAU autoriza homem a bater em mulher

A determinação foi divulgada hoje pelo jornal The National, com sede em Abu Dhabi. A decisão foi tomada no início do mês no caso de um homem que provocou feridas e contusões em sua mulher e na filha adulta após bater nas duas. A corte determinou que o homem era culpado pelo dano sofrido pelas mulheres, mas disse que os códigos islâmicos permitem a "disciplina" se os golpes não deixarem marcas. O tribunal determinou também que os meninos menores de idade que tenham alcançado "a idade adulta" - idade próxima da puberdade pelos padrões ocidentais -, não podem receber castigos físicos.