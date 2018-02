Justiça dos EUA autoriza processo contra suspeito do 11/9 Uma corte de apelações federal autorizou o governo americano a levar adiante seu caso contra o suposto terrorista Zacarias Moussaoui e suspendeu a proibição, imposta aos promotores, contra o uso de provas ligadas aos atentados de 11 de setembro de 2001. O comitê de três juízes ordenou que a juíza distrital Leonie Brinkema chegue a um acordo com a promotoria na questão que vinha bloqueando o andamento do processo: se Moussaoui tem ou não o direito de chamar testemunhas ligadas à Al-Qaeda para sua defesa. Moussaoui, que tem cidadania francesa, é a única pessoa acusada formalmente nos EUA pelos ataques de 11 de setembro. Ele foi detido em agosto de 2001 por questões de imigração, depois que seu desejo de aprender a pilotar um Boeing 747 atraiu suspeitas.