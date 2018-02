Justiça dos EUA concede visto a brasileiro O brasileiro Fausto Mendes da Rocha de 43 anos, foi para os Estados Unidos para tentar nova vida. No país, ele teve seus três filhos e acabou se destacando como ativista da comunidade de imigrantes de Boston. Mas Rocha, que tinha como função aconselhar as pessoas que buscavam orientação no Centro de Imigrantes Brasileiros em Boston, fundado com sua participação, havia entrado ilegalmente no Estados Unidos há 16 anos. Ele foi para lá apenas com um visto de turista, válido por seis meses. Após os ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York e a repressão do governo americano aos imigrantes ilegais, Rocha passou a enfrentar um dilema: manter-se em silêncio e guardar seu segredo ou tentar obter residência legal no país. Ele acabou decidindo contratar um advogado e levar seu caso à Justiça. Na última quarta-feira, a juíza Patricia Sheppard aprovou seu pedido de residência, depois de uma audiência que durou cerca de três horas. As pessoas que assistiram ao julgamento aplaudiram quando a juíza anunciou seu veredicto. Rocha disse que se sentia agradecido por ter obtido a permissão para continuar nos Estados Unidos, mas estava preocupado com a possibilidade de o governo recorrer da decisão. Gwen Tregernan, do Departamento de Segurança Interna, disse que o governo poderia apelar. "Estou contente, mas estamos aguardando a decisão definitiva e esperamos que tudo saia bem." A mãe dos três filhos de Rocha, com idades entre 2 meses e 13 anos, também entrou no país com visto de turista válido por seis meses. Decepção - Desde o começo do ano, 528 brasileiros que entraram ilegalmente nos Estados Unidos foram repatriados. A maioria desses repatriados foi tentar "uma vida melhor" longe de casa, mas acabou vivendo histórias de decepção e humilhação. Alguns dos imigrantes, no entanto, não aceitaram voltar para o Brasil e conseguiram liminares permitindo a permanência em território americano. Mesmo presos, eles preferiram tentar uma decisão favorável para continuar vivendo no país. Cerca de 500 brasileiros deveriam ser repatriados até este mês.