Justiça dos EUA indicia Farc por assassinato Um júri da Justiça Federal dos EUA indiciou as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas (Farc) e seis de seus integrantes sob a acusação de assassinato, participação em conspirações para assassinatos e utilização de armas de fogo durante crimes violentos. As acusações, anunciadas pelo júri de um tribunal de Washington, são referentes às mortes de três cidadãos norte-americanos em 1999, que foram seqüestrados enquanto trabalhavam com populações indígenas no nordeste da Colômbia. "Esses três trabalhadores viajaram à Colômbia para praticar o bem, mas encontraram o mal", declarou o secretário de Justiça dos EUA, John Ashcroft. "A ação de hoje é um passo em direção à eliminação do narcoterrorismo no nosso hemisfério que ameaça as nossas vidas, liberdade e dignidade humana", disse. As informações são da Dow Jones.