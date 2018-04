Justiça dos EUA não pode ser polícia Michael B. Mukasey, nomeado pelo presidente George W. Bush para chefiar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, está sob ataque crescente por causa de suas opiniões sobre o que constitui tortura ilegal. Mas o aspecto de sua filosofia que mais me preocupa é sua visão do papel do Judiciário na guerra ao terror. O juiz Mukasey expressou suas opiniões sobre o assunto em agosto num artigo no Wall Street Journal, argumentando que o sistema legal americano está "sobrecarregado e defasado" e implorando para que o Congresso considere "várias propostas para uma nova estrutura de julgamento". O juiz Mukasey sugeriu que buscássemos um equilíbrio diferente entre liberdades civis e segurança nacional em casos de terrorismo. Suas visões certamente são influenciadas pelo tempo que ele passou na magistratura federal, na qual presidiu o julgamento de Omar Abdel Rahman e outros envolvidos no atentado a bomba de 1993 contra o World Trade Center. Segundo a maioria das versões, o juiz Mukasey fez um trabalho exemplar protegendo a segurança nacional e ao mesmo tempo garantindo o direito do acusado a um julgamento justo. A conclusão que ele tira, porém, não é de modo nenhum inspirada pelo ponto de vista privilegiado da magistratura. Em 2001, presidi o julgamento de Ahmed Ressam, o terrorista argelino confesso, pelo envolvimento num complô de ataque a bomba contra o Aeroporto Internacional de Los Angeles. Essa experiência só reforçou minha convicção de que os tribunais americanos, guiados pelos princípios de nossa Constituição, são totalmente capazes de julgar suspeitos de terrorismo. Como prova da "impropriedade da atual abordagem dos processos por terrorismo", o juiz Mukasey observou que houve apenas três dúzias de condenações, apesar da ameaça crescente da Al-Qaeda. Processos abertos, argumentou ele, potencialmente revelam a nossos inimigos métodos e fontes de coleta de inteligência. Nossa Constituição não protege adequadamente a sociedade de "pessoas com objetivos cósmicos que pretendem atingi-los por meios cataclísmicos", escreveu ele. É lamentável que muitas vezes, quando nossos tribunais são avaliados por sua capacidade de lidar com casos de terrorismo, a Constituição seja vista como uma mera proteção para os criminosos. Implícita nessa avaliação equivocada está a idéia de que a visão algo caridosa da sociedade em relação aos crimes "ordinários" de homicídio ou estupro não pode se estender ao terrorismo. Na verdade, o processo criminal exigido por nossa Constituição reflete a realidade de que o policiamento não é perfeito e questões de culpabilidade necessariamente precedem questões de piedade. INCOERÊNCIA Considerem que, das 598 pessoas detidas inicialmente na base de Guantánamo em 2002, 267 foram libertadas. É provável que, para alguns dos ex-detentos, simplesmente não existisse base para a detenção. O ideal americano de um sistema judicial justo é incoerente com a detenção de "suspeitos" durante anos sem julgamento. O juiz Mukasey levanta uma questão legítima ao perguntar se procedimentos judiciais abertos podem comprometer a coleta de inteligência. Mas os tribunais estão equipados para enfrentar esse desafio. A Lei de Procedimentos para Informações Confidenciais oferece um conjunto de regras para casos criminais. Elas incluem a nomeação de um funcionário de segurança no tribunal a fim de supervisionar o protocolo para as informações confidenciais. A lei também declara que só pessoas com autorização podem ter acesso a informações classificadas, e só quando for necessário para seu trabalho. Esse sistema, é claro, não pode prevenir inteiramente qualquer mal uso das informações; o mero fato de ser feita uma prisão pode contar uma história que não gostaríamos que nossos inimigos ouvissem. Mas nosso sistema oferece um meio sensato de proteger a segurança nacional e, ao mesmo tempo, manter algum grau de transparência. O caso contra Ressam demonstra que nossos tribunais podem proteger os americanos do terrorismo. Graças aos louváveis esforços das autoridades de policiamento em 1999, Ressam foi capturado antes de levar a cabo seu plano de atacar o aeroporto. Durante dois anos depois de sua condenação, graças em parte ao tratamento imparcial que o tribunal lhe ofereceu, Ressam forneceu informações de inteligência úteis para investigações sobre terrorismo ao redor do mundo, como atestam autoridades alemãs, italianas, francesas e britânicas. Depois de um julgamento justo e aberto no qual Ressam foi condenado por um júri com pessoas iguais a ele, declarei no anúncio da sentença que "temos a determinação, neste país, de enfrentar a questão do terrorismo, e pessoas que se envolvem nisso devem estar preparadas para sacrificar uma grande porção de sua vida em confinamento". Ressam agora está numa prisão federal e sua punição tem a marca de nossos valores constitucionais consagrados. Se for confirmado no cargo, o juiz Mukasey se unirá ao secretário de Segurança Interna, Michael Chertoff, como outro estimado ex-jurista no Executivo, diante da tarefa formidável de proteger nossa nação do terrorismo. A distinção entre os papéis de juiz e agente de imposição da lei não pode ser perdida na transição. Nossos tribunais garantem um processo independente; não põem em prática as prerrogativas da imposição da ordem. Qualquer proposta de enfraquecer essa distinção comprometeria um princípio de governo fundamental que define este país desde seu surgimento. É um preço alto demais a pagar.TRADUÇÃO DE ALEXANDRE MOSCHELLA *John C. Coughenour é juiz federal americano. Artigo escrito para o jornal ?The New York Times?