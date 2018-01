Justiça dos EUA rejeita solicitação do Texas para bloquear entrada de refugiados sírios

AUSTIN, EUA - A Justiça federal dos Estados Unidos rejeitou na noite de quarta-feira a solicitação efetuada pelo Estado do Texas para bloquear a chegada de nove refugiados sírios à cidade de Houston, que está prevista para esta quinta-feira, 10. O juiz federal David Godbey argumentou que o Texas e seu procurador-geral, o republicano Ken Paxton, não forneceram provas suficientes de que os refugiados representam uma ameaça para a comunidade.

Paxton tinha apresentado horas antes um texto no qual solicitava o bloqueio da chegada dos nove sírios ao considerar que "organizações terroristas se infiltraram no programa de refugiados" dos Estados Unidos. Para respaldar essa afirmação, Paxton citou integrantes do alto escalão das agências de segurança do Estado.

Em sua resposta, Godbey afirmou que as "provas" apresentadas por Paxton são "rumores e especulações". "O Texas não pôde comprovar que terroristas se infiltraram no programa de refugiados e muito menos que esses refugiados em particular sejam terroristas", afirmou o magistrado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os refugiados em questão são uma família de oito pessoas e uma mulher cuja mãe já está vivendo em Houston.

Na semana passada, o Texas tentou impedir a vinda de outras duas famílias de refugiados sírios que chegaram a Dallas e Houston depois que o Estado retirou sua ação. No total, são 21 os refugiados sírios realocados nesta semana no Texas, 12 deles menores de idade.

Por trás dessas tentativas do Texas está o anúncio de seu governador, o republicano Greg Abbott, que se comprometeu depois dos atentados de novembro em Paris, que deixaram 130 mortos, a não receber mais refugiados sírios, pois eles representam, em sua opinião, uma ameaça para a segurança.

Além da decisão de quarta-feira, Godbey ainda deverá se posicionar sobre outra ação apresentada pelo Texas para impedir a entrada de sírios no Estado.

O Texas argumenta que a Lei de Refugiados de 1980 obriga o governo federal a consultar os Estados, caso a caso, antes de determinar o destino dos refugiados que pisam em solo americano.

O Texas conta com o apoio de cerca de 30 estados e defende que pode vetar a chegada de sírios, mas o governo federal alega que isso violaria, precisamente, a Lei de Refugiados. / EFE