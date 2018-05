Justiça egípcia ordena fim do partido de Mubarak A Suprema Corte do Cairo ordenou neste sábado a dissolução do Partido Nacional Democrático, dirigido pelo ex-presidente Hosni Mubarak, que renunciou em 11 de fevereiro passado, pressionado por um levante popular que mobilizou protestos durante 18 dias. O tribunal determinou, além disso, a desapropriação de todos os bens do ex-líder, que serão agora controlados pelo Estado, informa a agência de notícias estatal "Mena". O PND foi criado em 1978 e dirigido pelo então presidente, Anwar Sadat, que naquele ano sancionou uma lei para permitir a formação de partidos políticos no país, proibida desde de 1953.