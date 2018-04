Justiça eleitoral defende resultado das eleições regionais na Bolívia

LA PAZ - O presidente da Corte Nacional Eleitoral da Bolívia pediu nesta segunda-feira, 12, que os candidatos, tanto da situação quanto os oposicionistas, aceitem os resultados das urnas. Na semana passada, até o presidente Evo Morales levantou dúvidas sobre possíveis fraudes nas eleições regionais realizadas no dia 4.

"O órgão eleitoral esteve nos lugares onde houve denúncias de fraude e temos visto que houve, sim, alguns erros, sem que tenha ficado mal o processo eleitoral", afirmou o presidente da Corte Nacional Eleitoral, Antonio Costas, falando à emissora ATB. "Nós pedimos a todos os candidatos derrotados e vitoriosos que aceitem os resultados."

Morales denunciou fraudes nas cortes departamentais de Beni (nordeste), Pando (norte) e Santa Cruz (leste) - as três regiões conservadoras. Segundo ele, se as eleições em Beni e Tarija fossem "transparentes", os políticos da situação, inclusive ele, teriam ganhado.

Em Beni, o opositor Ernesto Suárez ganhou com 42% dos votos. Já a ex-modelo Jessica Jordan ficou com 40%. Jessica denunciou que seu voto desapareceu da urna onde deveria estar. Também em Tarija, houve denúncias de suposta fraude contra o candidato da situação, que ficou em segundo, perdendo por pouco para o opositor Mario Cossio.

O órgão eleitoral determinou que o Movimento ao Socialismo (MAS), partido de Morales, perdeu nos departamentos (Estados) de Santa Cruz, Beni e Tarija, dominados pela oposição conservadora. Já o MAS venceu em La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí e Chuquisaca. Ainda assim, O partido teve resultado pior que o esperado na disputa regional. "Não tenho vontade de trabalhar com prefeitos ou governadores corruptos e menos ainda com gente comprometida com separatismo", afirmou Morales. As informações são da Associated Press.