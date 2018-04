Justiça equatoriana dá a Correa vitória definitiva sobre jornal

Correa disse ontem que estudará um possível perdão ao El Universo por considerar que a sentença cumpriu com o objetivo de demonstrar que o jornal mentiu e não apenas os que escrevem são os responsáveis, mas também seus donos.

O presidente foi à Justiça contra um artigo escrito pelo ex-editor de opinião do jornal Emilio Palacio, no qual ele era chamado de ditador. A CNJ foi criada após um referendo proposto por Correa para reformar a Justiça equatoriana. O jornal contestou a decisão e alega que a multa poderá quebrar a publicação, cujo patrimônio estimado é de US$ 35 milhões.

Entidades em defesa da liberdade de expressão condenaram a sentença. Para o diretor de liberdade de imprensa da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), Ricardo Trotti, o governo do Equador planejou um cerco à imprensa no país. "Há uma estrutura jurídica a serviço do governo para coagir a liberdade de imprensa", disse.

O Panamá concedeu ontem asilo político a Carlos Pérez Barriga, diretor do El Universo, que se abrigou na embaixada panamenha em Quito. / AFP e AP