Justiça equatoriana mantém 12 policiais detidos

Durante a suposta tentativa de golpe, o Equador ficou à beira da ruptura democrática. Pelo menos sete pessoas foram mortas quando um comando militar leal invadiu um hospital onde o presidente do país, Rafael Correa, estava cercado por policiais amotinados. Aos 12 policiais detidos se soma um militar que permaneceu preso, o major da reserva do exército Fidel Araujo, que pertence ao partido opositor Sociedade Patriótica, acusado por Correa de conspiração.

Após uma audiência de sete horas, a juíza de Garantias Penais de Pichincha, Tania Molina, ratificou a ordem de prisão, o que permite à procuradoria manter os policiais detidos por mais 90 dias, a menos que eles apresentem provas que permitam a libertação. Os 12 policiais foram transferidos, sob custódia militar, à penitenciária 4 de Quito.

O advogado de defesa dos policiais, Patricio Armijos, disse que irá apelar ao tribunal provincial de Justiça. "Espero que a prisão preventiva seja revogada", disse Armijos, afirmando que a procuradoria não tem provas de responsabilidade de nenhum policial nos eventos do dia 30. "Eles serão declarados inocentes, porque essa é a realidade histórica dos acontecimentos".

Segundo ele, três dos policiais que estavam detidos foram libertados por falta de provas e 27 receberam a ordem de se apresentar ante a Justiça uma vez por semana enquanto as investigações prosseguem. O procurador da província de Pichincha, cuja capital é Quito, Marco Freire, disse que também serão investigados dezenas de militares da Força Aérea, que em 30 de setembro tomaram os aeroportos internacionais de Quito e Guayaquil e com isso "interromperam os voos nacionais e internacionais".

Hoje, o ex-presidente equatoriano Lúcio Gutiérrez, que governou entre 2002 e 2005, rechaçou as "palavras falsas e mentirosas do presidente. Primeiro porque disse que houve uma tentativa de golpe de Estado e em segundo porque culpou a mim. Isso é uma insanidade. Não houve tentativa de golpe de Estado, isso existe só na mente perversa do presidente". Correa acusou Gutiérrez de ser um dos mentores da tentativa de golpe.