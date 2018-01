Justiça espanhola ordena mais seis prisões por atentado Um juiz espanhol emitiu seis ordens de prisão internacionais contra cinco marroquinos e um tunisiano, suspeitos do atentado contra um trem em Madri. Outro suspeito, identificado como Otman El Gnaout, foi preso, anunciou um representante do tribunal, sem dar maiores detalhes. O mesmo representante disse que um marroquino que havia sido preso e libertado voltou a ser capturado. O Ministério do Interior distribuiu nomes e fotos dos seis estrangeiros atingidos pelas ordens de prisão. Eles são Jamal Ahmidan, conhecido como El Chino, Said Berraj, Abdennabi Kounjaa, conhecido como Abdallah, Mohammed Oulad Akcha, Rachid Oulad Akcha e o tunisiano Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet. O ministério identificou a organização Grupo de Combatentes Islâmicos do Marrocos como principal foco da investigação sobre os ataques de 11 de março em Madri, que deixara, 191 mortos e mais de 1.800 feridos. O grupo é ligado à Salafia Jihadia, que o Marrocos culpa por um atentado em Casablanca. Pelo menos cinco membros do Grupo de Combatentes, incluindo os supostos líderes Nouredine Nfia e Salahedine Benyaich, treinaram em acampamentos da Al-Qaeda no Afeganistão.