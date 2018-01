Justiça espanhola reconhece novo membro da família real A família real espanhola tem agora oficialmente um novo membro - Luis Moragas, de 74 anos, filho ilegítimo do rei Alfonso XIII, revelou o jornal madrilenho El Mundo. Depois de uma investigação de seis meses, o Registro Civil de Madri reconheceu a paternidade de Moragas e aprovou seu pedido para usar o sobrenome Borbón, do pai. Além disso, concedeu-lhe o título de Infante de Espanha e o tratamento de Alteza Real. Ruiz Moragas é agora oficialmente tio-avô do rei Juan Carlos, neto de Alfonso XIII. Os técnicos do Registro Civil analisaram mais de 100 documentos apresentados por Moragas em dezembro de 2002. E deram ganho de causa a ele porque a família real não apresentou nenhuma objeção judicial. As reivindicações de Moragas nunca foram segredo. Ele explicou os motivos num livro publicado em 2002. "Recuso-me a permanecer na obscuridade que me foi imposta", escreveu ele. "Exijo o reconhecimento dos privilégios a que tenho direito e nunca renunciei." O novo membro da família real espanhola nasceu em 1929 da atriz Carmen Ruiz Moragas, amante de Alfonso XIII.