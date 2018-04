Justiça fixará na próxima semana data de veredicto de Mubarak Os advogados de defesa do ex-presidente egípcio Hosni Mubarak farão suas declarações finais no tribunal na próxima quarta-feira, quando o juiz estabelecerá uma data para anunciar seu veredicto sobre as acusações, que incluem assassinato de manifestantes e abuso de poder.