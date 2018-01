Justiça francesa investiga ameaças de grupo islâmico Procuradores franceses estão investigando ameaças à França e seus interesses no exterior, feitas pelo grupo radical islâmico Servos de Alá, o Poderoso e Sábio, anunciou hoje o Ministério da Justiça. O grupo era até então desconhecido do sistema de segurança francês. O tipo de ameaças não foi esclarecido, mas a rádio RTL noticiou que o jornal Le Parisien recebeu uma carta pelo correio que se refere diretamente ao primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin, por causa da lei que proíbe véus e nas escolas. Em fevereiro, uma fita de áudio, supostamente do braço direito de Osama bin Laden, criticava a decisão francesa, vista como anti-muçulmana no mundo árabe. A gravação, atribuída a Ayman al-Zawahri, dizia: ?A decisão do presidente francês de promulgar a lei para impedir que garotas muçulmanas freqüentem a escola cobertas por véus é outro exemplo da malícia dos cruzados, que os ocidentais mantêm contra os muçulmanos.? Al-Zawahri, um médico egípcio, pelo que se sabe, está ao lado de bin Laden. A gravação foi transmitida pelo canal de TV al-Arabiya, sediado em Dubai. A nota de hoje do Ministério da Justiça confirma que comunicado foi entregue ao jornal Le Parisien, acrescentando que "?ainda não é possível confirmar sua autenticidade?. Há algumas semanas, as autoridades francesas receberam também ameaças de um grupo que se auto-denomina AZF. O grupo afirmava ter plantado nove bombas ao longo de linhas férreas e dizia que iria acioná-las se não recebesse um pagamento de milhões de dólares. Informações do AZF levaram à descoberta, dia 21, de um aparato enterrado no leito de uma ferrovia perto de Limoges, no centro da França.