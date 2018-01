Justiça impede González Macchi de deixar o Paraguai A Justiça paraguaia proibiu hoje o ex-presidente Luis González Macchi e sua esposa Susana Galli de abandonar o país até que seja esclarecido se ele cometeu ou não o delito de enriquecimento ilícito, depois que foi decoberta uma conta secreta na Suíça em nome de ambos. O juiz Hugo Sosa informou ter acolhido a denúncia da promotoria sobre possível corrupção com dinheiro público, em razão do que ordenou a González Macchi e sua cônjuge que façam um depósito judicial de 500 milhões de guaranis (o equivalente a US$ 80 mil) até que o caso seja julgado. Além disso, o casal terá de se apresentar mensalmente a uma delegacia regional da polícia para assinar o livro que confirma sua presença no Paraguai. A promotoria indicou que os González Macchi abriram uma conta secreta no banco BBVA Privanza, de Zurique, em 1º de julho de 1999, com a quantia de US$ 81.212. Em 29 de março do mesmo ano, o ex-mandantário havia assumido a presidência após a renúncia de Raúl Cubas, membro, como ele, do governista Partido Colorado. Em meados de 2000, havia na conta mais de US$ 1 milhão - dinheiro transferido por um de seus amigos, Reinaldo Domínguez Dibb, empresário dos jogos de azar.