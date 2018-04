Justiça impede opositor de ocupar gabinete no Paquistão

A Suprema Corte do Paquistão impediu, nesta quarta-feira, 25, que o líder da oposição, Nawaz Sharif, de integrar o gabinete eleito, elevando as perspectivas de nova instabilidade política no país, na medida em que o instável governo luta contra a militância islâmica. O tribunal também confirmou a recusa da eleição do irmão de Sharif, Shahbaz Sharif, para um assento na Assembleia de Punjab, o que significa que ele não pode continuar como o chefe do governo provincial da região mais populosa e mais rica do país. A Corte ouviu apelos contra uma decisão que impedia Sharif de concorrer às eleições em razão de uma condenação criminal prévia Os juízes também consideraram alegações de irregularidades na eleição de Shahbaz para o Parlamento provincial. As decisões, há muito aguardadas, devem aprofundar o crescente racha entre Sharif, um dos políticos mais populares do país e que lidera o maior grupo de oposição, e o governo de coalizão pró-Ocidente sob o presidente Asif Ali Zardari. Sharif, que já foi primeiro-ministro do Paquistão duas vezes, já anunciou seu apoio ao que deve ser uma grande manifestação, agendada para o próximo mês, de advogados cujos protestos nos últimos dois anos ajudaram a retirar o ex-presidente Pervez Musharraf do poder. Seus correligionários acusam Zardari de influenciar a Suprema Corte para neutralizar um poderoso rival. Um sinal da influência e do poder de Sharif é o fato de que funcionários do governo dos Estados Unidos frequentemente o visitam em sua casa em Punjab. Recentemente, Richard Holbrooke, enviado norte-americano para o Paquistão e Afeganistão, visitou Sharif. A perspectiva de Sharif e seus correligionários liderando uma campanha contra Zardari preocupa Washington, que quer que o país supere os distúrbios políticos dos últimos anos do governo de Pervez Musharraf e se concentre na ameaça representada pela Al-Qaeda e pelo Taleban. Funcionários do governo norte-americano também temem que as regiões fronteiriças do Paquistão sejam usadas para o planejamento de ataques terroristas contra o Ocidente. "Asif Ali Zardari tem participação na desqualificação de Nawaz Sharif e a decisão de hoje também está de acordo com seus desejos", disse Akram Sheikh, advogado de Sharif, após o veredicto. O porta-voz de Zardari não foi encontrado para fazer comentários. A decisão contra os dois políticos não muda o equilíbrio de poder no Parlamento nacional paquistanês, mas pode despertar uma luta desestabilizadora de poder em Punjab, onde o partido de Sharif governa em uma coalizão com o de Zardari. "Para mim, esta não é uma decisão judicial, é uma decisão política que irá levar o país a maior instabilidade política", disse Rasul Bakhsh Rais, professor de Ciência Política de Universidade Lahore de Ciências Administrativas. Nawaz Sharif retornou do exílio em 2008 na expectativa de disputar as eleições, mas foi desqualificado por um tribunal em razão de uma condenação criminal prévia por terrorismo e sequestro de avião relacionados ao golpe de 1999 no qual ele foi derrubado por Musharraf. A decisão desta quarta-feira foi a respeito de um apelo contra esta decisão. A decisão foi divulgada quando altos funcionários paquistaneses, dentre eles o ministro do Exterior e o chefe do Exército, estão em Washington como parte dos esforços da administração de Barack Obama para determinar uma nova estratégia para o Paquistão e o Afeganistão.