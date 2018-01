Justiça impõe derrota a oposição de Hugo Chávez O Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela rejeitou nesta sexta-feira um abaixo-assinado pedindo um referendo para encurtar o mandato do presidente Hugo Chávez. A decisão é um golpe nas intenções da oposição venezuelana, que coletou 2,7 milhões de assinaturas para provocar o referendo ainda este ano e tirar Chávez do poder pelo voto popular. Segundo um dos conselheiros do Conselho Eleitoral Nacional, a petição foi rejeitada porque a oposição começou a coletar assinaturas antes da metade do mandato de Chávez, em 19 de agosto. A decisão forçará a oposição a redigir uma nova petição e coletar as assinaturas novamente. A oposição já esperava a derrota no Conselho, uma vez que a decisão foi antevista pela mídia local. Mas os líderes anti-Chávez prometeram reunir novas assinaturas e pedem maior clareza sobre as regras do processo.