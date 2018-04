Justiça indicia racista que atacou memorial A Justiça indiciou ontem, por homicídio, James Von Brunn, o supremacista branco de 88 anos que na quarta-feira entrou atirando no Museu do Memorial do Holocausto, em Washington, matando um segurança negro. Von Brunn deixou um bilhete no carro dizendo que Barack Obama era produto dos judeus.