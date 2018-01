Justiça israelense reaviva tensões ao aprovar serviço militar de ortodoxos

O Tribunal Supremo de Israel decidiu na terça-feira,11, que judeus ultraortodoxos terão de cumprir o serviço militar como os demais habitantes do país, em uma decisão que deve reavivar tensões entre laicos e religiosos no país. Apesar da provável ira dos ortodoxos – base de sustentação do governo do premiê Binyamin Netanyahu –, a coalizão não está ameaçada.

Os nove juízes da Corte invalidaram uma emenda de 2015 que adiava a aplicação da lei aprovada em 2014 que determinava a adesão dos ortodoxos ao serviço militar. O fundador de Israel, David Ben Gurion, decidiu em 1949 excluir os religiosos do serviço militar porque eram fiadores da perpetuação dos estudos da religião judaica.

Ao longo dos anos, com o aumento exponencial da população ortodoxa, milhares de jovens foram ficando à margem do Exército.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Todos os juízes consideraram que a nova emenda viola a igualdade", indica a decisão do tribunal, acrescentando que oito dos nove juízes vão ainda mais longe ao pedir que o texto seja retirado dos códigos.

A maior parte dos judeus de Israel é obrigada a entrar para o Exército, pela lei aos 18 anos, e os homens cumprem o serviço militar por dois anos e oitos meses, enquanto as mulheres por dois anos.

Muitos deles continuam sendo chamados ao serviço periodicamente até os 40 anos, quando passam a fazer parte da reserva militar.

"A maioria dos juízes emitiu um parecer de que a anulação da emenda deva ser aplicada somente um ano após a data da decisão para facilitar que a revisão da emenda possa ser aplicada", indica o resumo oficial do julgamento.

Este período dá tempo aos militares e políticos para encontrar uma fórmula alternativa que seja aceitável para a Suprema Corte e para os partidos políticos ultraortodoxos, cujo apoio é vital para conseguir uma maioria parlamentar no governo./ AFP