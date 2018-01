Justiça italiana anula imunidade de Berlusconi Uma importante derrota imposta ao primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, a Corte Constitucional italiana decidiu que a lei de imunidade que impedia o julgamento do magnata e líder político por acusações de suborno é inconstitucional, abrindo caminho para que o caso volte aos tribunais. O julgamento de Berlusconi já se aproximava de um veredicto em junho, quando a lei entrou em vigor. O processo foi interrompido pouco antes do primeiro-ministro assumir a presidência da União Européia, pela qual respondeu no segundo semestre de 2003. A lei isenta o primeiro-ministro e os ocupantes de quatro outros altos cargos de serem processados durante seus mandatos. Mas a Corte Constitucional concluiu que a lei viola o princípio da igualdade de todos perante a lei. Os adversários de Berlusconi, que vinham alegando que a lei só havia sido aprovada para salvá-lo de uma condenação, aplaudiram a decisão. Auxiliares do primeiro-ministro dizem que a decisão da Corte foi ?política?, mas não preocupa o mandatário.