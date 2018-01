Justiça italiana manda libertar manifestantes Uma corte de Gênova ordenou a libertação de 20 pessoas que foram presas em conexão com atos de violência durante a cúpula do Grupo dos Oito, no mês passado. Foram soltos 15 austríacos, três americanos, um eslovaco e um sueco. Segundo advogados, a maioria dos libertados fazia parte de uma companhia de teatro austríaca que vinha sendo mantida na prisão desde o dia 22 de julho. Não ficou imediatamente claro o que acontecerá com o grupo. Entre aqueles que receberam ordem de soltura está a estudante americana Susanna Thomas, de 21 anos, natural de Warren, Nova Jersey, que havia sido detida nas redondezas de Gênova com o grupo teatral. Ela vinha sendo mantida presa em uma penitenciária da cidade de Voghera, a meio caminho entre Gênova e Milão. Os advogados de Thomas apresentaram hoje uma nova petição para a sua libertação, depois de um pedido prévio ter sido negado por problemas técnicos. Segundo o advogado Gilberto Pagani, a americana seria expulsa da Itália assim que fosse libertada. Segundo a polícia, os membros da companhia de teatro austríaca Publix Theater foram acusados de conspirar com um grupo anarquista violento conhecido como Bloco Negro - que foi considerado culpado pelos principais atos de violência em Gênova - antes e durante a cúpula, realizada entre os dias 20 e 22 de julho. Os pais de Thomas afirmam que sua filha, um membro do grupo pacifista norte-americano Christian Quakers, não participou de atos violentos, e estava em Gênova como parte de sua pesquisa sobre ativismo social pacífico. "Estamos extremamente felizes por saber que nossa filha será libertada", afirmou o pai de Thomas, Rick Thomas, em uma entrevista por telefone. Ele afirmou não saber o que acontecerá agora com sua filha.