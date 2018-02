Justiça italiana prende senador e 56 ligados à máfia

Di Girolamo, que representa no Senado italianos residentes no em outros países europeus, teria se encontrado com mafiosos do clã Arena. Além do dinheiro para a campanha, a máfia também teria fraudado votos de imigrantes calabreses na Alemanha para eleger o senador. Em troca, Di Girolamo teria ajudado na lavagem de dinheiro, disse Grasso.

O senador tem imunidade parlamentar e não pode ser preso sem permissão do Congresso. O líder do PDL no Senado, Maurizio Gasparri, disse que as acusações são plausíveis e que o pedido seria analisado. "Deve ficar claro que não há intocáveis aqui", disse.

No final do ano passado, o vice-ministro da Economia, Nicola Cosentino, também do PDL, foi acusado de colaborar com a Camorra, a máfia napolitana, em troca de apoio eleitoral. Ele pediu demissão.