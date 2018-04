Justiça liberta cientista nuclear A Justiça paquistanesa ordenou ontem a libertação de Abdul Qadir Jan, considerado o pai da bomba atômica do Paquistão, o único país muçulmano que detém tecnologia para produzir armas nucleares. Jan, de 72 anos, havia sido condenado à prisão domiciliar em 2004 depois de admitir ter vendido segredos nucleares para países como Líbia, Irã e Coreia do Norte. A Casa Branca anunciou ontem que o presidente dos EUA, Barack Obama, tenta obter garantias do Paquistão de que o cientista colaborará com o esforço pela não-proliferação nuclear.