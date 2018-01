Justiça manda Igreja entregar documentos sobre abuso Um tribunal ordenou à Arquidiocese de Boston que entregue seus arquivos sobre acusações de abuso sexual contra 11 sacerdotes a um homem que abriu processo contra o padre Paul R. Shanley. O advogado Roderick MacLeish, representante da suposta vítima Gregory Ford, está convicto de que a documentação revelará como os sacerdotes eram acusados de abusos nas sucessivas paróquias para as quais eram transferidos. O juiz Raymond Brassard ordenou na terça-feira que a arquidiocese entregue os documentos esta semana. Ford, de 24 anos, alega que as autoridades da Igreja não o protegeram dos repetidos abusos de Shanley. O sacerdote, agora afastado, foi detido em 2 de maio em San Diego, Califórnia, e se declarou inocente da acusação de ter violado outro jovem. Brassard ordenou também que seja entregue à suposta vítima a transcrição da declaração do cardeal Bernard F. Law no caso Ford assim que esta for revisada pelo taquígrafo no final do procedimento em 7 de junho. O advogado da Igreja, Wilson D. Rogers, disse que o pedido era uma tentativa de "perseguir, molestar e envergonhar a diocese". Dos 11 clérigos envolvidos no escândalo, alguns morreram e os demais estão afastados da prática sacerdotal.