Justiça mantém veto a processo contra Pinochet A 6ª Sala da Corte de Apelações indeferiu nesta quarta-feira um recurso com o qual os acusadores de Augusto Pinochet tentavam anular a sentença que suspendeu, por razões de demência vascular, o processo por seqüestros e assassinatos aberto contra o general. O recurso havia sido apresentado pelo Conselho de Defesa do Estado. Em seguida, a mesma Sala encaminhou à presidência do Tribunal de Alçada um recurso da acusação que pede a anulação da decisão, para que outra Sala da Corte se pronuncie sobre a sentença ditada em 9 de julho. Um terceiro recurso que busca anular a suspensão do julgamento de Pinochet deverá ser examinado pela Sala Penal da Corte Suprema.