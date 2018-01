Justiça nega pedido de alemão de que Estado pague seu bordel Uma corte alemã rejeitou hoje uma demanda feita por um cidadão para que o governo lhe pagasse visitas a bordéis e materiais pornográficos dentro do sistema de benefícios da segurança social. O homem alegou que, enquanto sua mulher estiver no exterior, o governo deveria pagar por seus prazeres. O homem, um desempregado de 35 anos cujo nome não foi divulgado, solicitou um reembolso mensal de cerca de US$ 3.000, correspondentes a quatro visitas a bordéis, oito vídeos pornográficos e os custos do transporte de ida e volta a sex shops. O alemão decidiu processar o Estado depois que as autoridades se recusaram a pagar a viagem de volta à Alemanha de sua mulher tailandesa. A corte da cidade de Ansbach negou a demanda, afirmando que os benefícios da segurança social já cobrem "necessidades diárias". O tribunal disse que o homem poderá apelar da decisão - às custas do dinheiro dos contribuintes. Em agosto do ano passado, um desempregado de Frankfurt ganhou em uma corte o direito de receber Viagra do governo. Semanas depois, outro tribunal determinou que o sistema social pagasse o aluguel de um alemão que mora em Miami. Após a última decisão, o governo apertou as leis de bem-estar social para alemães que moram fora do país e declarou que "não haverá mais seguro social sob folhas de coqueiros".