Justiça ordena internação de Mubarak em hospital militar

A ordem do promotor Abdel-Maguid Mahmoud foi anunciada depois da realização de exames para determinar se Mubarak estaria apto a ser transferido do hospital onde está internado atualmente, no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh, na costa do Mar Vermelho.

Mubarak foi internado com problemas cardíacos logo depois que ele e seus filhos receberam ordem de prisão preventiva de 15 dias em 13 de abril. Já havia uma ordem de transferência pendente, mas a ala hospitalar da carceragem ainda não estava propriamente equipada.

O ex-ditador egípcio é acusado de corrupção. Promotores também investigam sua participação na repressão ao levante popular que culminou em sua deposição, em 11 de fevereiro. As informações são da Associated Press.