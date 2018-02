Justiça paraguaia ordena captura internacional de Oviedo A Justiça paraguaia ordenou a captura internacional do general Lino Oviedo, asilado no Brasil, no caso de ele ser expulso pelo governo brasileiro e tentar refúgio em outro país. A ordem foi baixada pelo juiz de Liquidação e Sentença, Carlos Escobar, que comunicou sua determinação à Interpol do Paraguai, que deverá pedir a colaboração de suas congêneres em nível mundial. O pedido de captura não se estende ao Brasil, porque o governo paraguaio foi informado de que Oviedo tem o status de imigrante legal e está sob proteção das leis brasileiras. O Ministério do Exterior do Paraguai não gostou da explicação, mas acatou a posição de Brasília. Condenado a 10 anos de prisão por sedição e insubordinação nas Forças Armadas, das quais foi comandante (acusação referente a fatos ocorridos em 1996), Oviedo está implicado também no assassinato do vice-presidente Luís Maria Argaña, como suspeito de ter sido mandante do crime, em março de 1999.