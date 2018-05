Justiça pede prisão de jornalista Um tribunal venezuelano ordenou ontem a detenção do jornalista Leoncenis García, do jornal ''''Reporte de la Economia'''', por recusar-se a colaborar com a Justiça. Ele negou-se a depor sobre o caso no qual José Rafael Ramirez, chefe de redação da publicação, é acusado de envolvimento em extorsão. García é um dos autores do relatório que denuncia 63 casos de corrupção na estatal petrolífera Petróleos de Venezuela (PDVSA), entregue à Assembléia Nacional na semana passada. AP