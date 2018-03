Justiça pune com multa espião desastrado Um funcionário do governo britânico que esqueceu dentro de um trem documentos secretos de inteligência sobre a atuação a Al-Qaeda no Iraque foi condenado ontem a pagar multa de 2.500 libras. Além da punição da Justiça, Richard Jackson foi punido administrativamente. Ele teve uma "drástica" redução salarial e caiu três níveis na hierarquia do governo.