Justiça rejeita pedido de Cristina para nomear juiz para Lei de Meios, diz Clarín O governo da presidente da Argentina, Cristina Kirchner, pediu ontem à Suprema Corte do país intervir a seu favor na nomeação de um juiz para julgar um recurso do Grupo Clarín - o maior grupo de comunicação do país - contra a Lei de Meios, que deve entrar em vigor em 7 de dezembro.