Justiça sul-coreana rejeita acusação contra a Microsoft Um tribunal sul-coreano rejeitou hoje pedidos de indenização feitos por duas companhias locais de softwares contra a Microsoft. No processo contra a gigante americana, as empresas Digito.com e Sanview Technology Inc. alegavam que a inclusão do MSN e dos programas Media Services no sistema operacional Windows causou prejuízos financeiros a ambas.