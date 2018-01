Justiça suspende eleições em Buenos Aires A juíza María Servini de Cubría suspendeu hoje as eleições para chefe de governo da cidade de Buenos Aires, ao aceitar uma medida cautelar realizada pelo Partido Justicialista metropolitano, para cancelar as eleições previstas para o dia 8 de junho. Às 19h (horário de Brasília), o chefe de governo, Aníbal Ibarra, anunciará oficialmente a suspensão das eleições e se estima que poderia anunciar uma nova data. A decisão da Justiça partiu de uma controvérsia sobre o controle judicial das eleições, dado que neste mesmo dia se realizará também as eleições para deputados nacionais, o que criaria um problema jurisdicional para a Justiça.