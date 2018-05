Justiça suspende retirada da RCTV do ar A Suprema Corte venezuelana suspendeu a ordem do governo para que a RCTV Internacional e outros canais a cabo se registrassem como produtores nacionais até a meia-noite de ontem. Com isso, a RCTV, que se nega a registrar-se para não ter de transmitir discursos de Hugo Chávez, ficará no ar, enquanto o Supremo decide o que são canais nacionais.