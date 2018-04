A Justiça argentina vai abrir investigação, na próxima semana, sobre uma suspeita de superfaturamento na construção da termelétrica de Río Turbio, na Província de Santa Cruz, reduto político da presidente Cristina Kirchner (foto). O custo ficou na faixa de US$ 2,68 bilhões, superior ao valor originalmente anunciado, de US$ 1,5 bilhão, e 300% maior que o custo médio de obra do gênero.