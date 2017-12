Justiça venezuelana recusa processo contra Chávez O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela declarou nesta terça-feira ser inadmissível processar o presidente Hugo Chávez pelos supostos financiamentos irregulares obtidos do grupo espanhol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) para as campanhas eleitorais de 1998 e 1999. A sentença emitida hoje pelo máximo tribunal enfraquece a estratégia empreendida em meados deste ano pela oposição para obter o julgamento de Chávez e sua saída "institucional" do poder. O presidente do tribunal, Iván Rincón, expressou que não foi admitido o indiciamento contra o mandatário em razão de o autor da denúncia, advogado Tulio Alvarez, não ter apresentado provas suficientes. Rincón disse que Alvarez apresentou apenas "algumas fotocópias de documentos nos quais o presidente Chávez não é mencionado". "Não podemos admitir (o julgamento) por falta de provas". Ainda estão pendentes no Tribunal Supremo outros 11 pedidos de abertura de processo contra Chávez por supostos delitos de corrupção e crimes de lesa humanidade.