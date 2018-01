Kadafi assegura que Líbia não tem armas proibidas O líder líbio Muamar Kadafi convidou o mundo a comprovar diretamente que o governo de Trípoli não tem armas proibidas ocultas, após assegurar que seu país estava abandonando seu programa de armas nucleares. "Venham e vejam. Não queremos ocultar nada", disse Kadafi em uma entrevista à rede de tevê CNN, divulgada na segunda-feira à noite. Ele assegurou que a Líbia não chegou nunca a ter armas atômicas e qualificou como "rumores" as informações de que seu país já dispunha ou estava muito perto de ter essas armas. "Não temos intenção de fabricar essas armas de extermínio. Mas há muitos rumores, muitas acusações, muita propaganda contra a Líbia, principalmente nessa área, e temos de deter essa propaganda contra nós", disse Kadafi. Ele concedeu a entrevista três dias depois de a Líbia anunciar que estava disposta a desmantelar seu programa nuclear e no mesmo dia em que o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Mohamed el-Baradei, anunciou que viajará a Trípoli e as inspeções das instalações nucleares líbias podem começar na próxima semana. El-Baradei também confirmou que a Líbia está disposta a assinar o protocolo adicional do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), comprometendo-se a permitir o acesso ilimitado e sem aviso prévio dos inspetores da AIEA a todas suas instalações. Kadafi disse esperar que as sanções americanas sejam levantadas e as companhias americanas e britânicas cooperem com a Líbia.