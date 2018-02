Kadafi incita 'jihad' contra Suíça por restrição a mesquitas

O líder da Líbia Muamar Gaddafi incitou nesta quinta-feira, 25, uma "jihad" ou revolta armada contra a Suíça, nação a qual acusou de ser um Estado infiel que estava destruindo mesquitas, em referência ao veredicto de um referendo suíço que proíbe a construção desses templos.

"Qualquer muçulmano em qualquer parte do mundo que trabalha com a Suíça é um infiel, é contra (o Profeta) Maomé, Deus e o Corão", disse Kadafi durante um encontro na cidade oriental de Benghazi para comemorar o aniversário do Profeta.

As relações da Líbia com a Suíça foram congeladas em 2008 quando um filho de Kadafi foi preso em hotel em Genebra, acusado de abusar de empregados domésticos.

Ele foi solto pouco tempo depois e as acusações foram retiradas, mas a Líbia cortou as relações com a Suíça, retirou bilhões de dólares de contas em bancos suíços e prendeu dois executivos suíços que trabalhavam no país do norte da África.

Um deles foi liberado, mas o outro foi forçado nesta semana a deixar a embaixada suíça em Tripoli, onde estava abrigado, e mudar para uma prisão para cumprir uma sentença de quatro meses, aparentemente evitando um maior conflito.

Segundo a Líbia, a prisão do líbio em Genebra e o caso dos dois executivos não possui ligação.

"Deixem-nos lutar contra a Suíça, o sionismo e a agressão estrangeira", disse Kadafi. "Isso não é terrorismo", acrescentou o líder em referência a Al-Qaeda, organização que chamou de "um tipo de crime e doença psicológica".

"Há uma grande diferença entre o terrorismo e uma jihad, que é um direito de luta armada", considerou.