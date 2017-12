Kadafi lamenta que Reagan tenha morrido sem ter sido julgado O líder líbio Muammar Kadafi lamentou neste domingo que o ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan tenha morrido antes de ter sido levado a um tribunal por ter ordenado, em 1986, ataques aéreos que mataram sua filha adotiva e outras 36 pessoas. Reagan ordenou os ataques de 15 de abril de 1986 em represália a um atentado contra um night club em Berlim supostamente ordenado por Kadafi. No atentado morreram dois soldados americanos e uma mulher turca. Outras 229 pessoas foram feridas. "Lamento profundamente que Reagan tenha falecido antes de ter sido levado à Justiça pelo horrível crime que cometeu em 1986 contra as crianças líbias", disse Kadafi segundo a agência oficial de notícias da Líbia JANA. Ontem, ao informar a morte de Reagan na Califórnia, aos 93 anos, a agência afirmou que a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher estava associada aos ataques porque alguns dos caças decolaram de bases americanas no Reino Unido.