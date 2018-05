Kadafi pede cessar-fogo, mas rebeldes recusam trégua

No entanto, o Conselho Nacional de Transição, que representa os insurgentes, rejeitou o pedido de negociação, dizendo que Kadafi não tem qualquer papel no futuro do país. "O momento para o estabelecimento de um compromisso já passou", disse o vice-presidente do conselho, Abdul Hafiz Ghoga. "O povo da Líbia não consegue vislumbrar ou aceitar uma Líbia no futuro em que o regime de Kadafi desempenhe um papel", acrescentou.

Os rebeldes têm dito que somente irão abandonar suas armas e negociar sobre o futuro da Líbia após a saída de Kadafi e de seus filhos, alguns dos quais mantêm posições poderosas no governo. Mas Kadafi se recusa a renunciar.

Em Bruxelas (Bélgica), uma autoridade da Otan disse que a aliança quer ver "não palavras, mas atitudes" e que a organização deve manter pressão até que o mandato do Conselho de Segurança da Organização Nações Unidos (ONU) seja cumprido. A ONU aprovou o ataque contra as forças de Kadafi para impedir que o ditador mate a população civil.

No discurso de mais de uma hora, Kadafi mostrou-se ao mesmo tempo submisso e desafiador, e fez várias pausas enquanto manuseava anotações feitas à mão. "A porta para a paz está aberta", disse, sentado atrás de uma mesa de escritório. "Venha França, Itália, Reino Unido, América, venham, que negociaremos com vocês. Por que estão nos atacando?", perguntou. Kadafi disse que os líbios tem o direito de escolher seu sistema político, mas não sob a ameaça do bombardeio da Otan.

"Por que vocês estão matando nossas crianças? Por que estão destruindo nossa infraestrutura?", disse Kadafi, enquanto negava que suas forças tivessem matado civis. Ao mesmo tempo em que pedia o cessar-fogo, ele mostrava considerar a trégua improvável, ao afirmar que seus inimigos são da Al-Qaeda, que não compreende o significado do cessar-fogo. Kadafi prometeu automóveis e dinheiro aos rebeldes jovens, se eles abandonassem as armas, e afirmou que suas crianças estão sendo "enganadas" pelas promessas da Otan.

Uma autoridade das ONU observou que horas antes do discurso de trégua de Kadafi, suas forças bombardearam Misurata. A cidade de 300 mil pessoas é o principal reduto dos rebeldes no oeste da Líbia e está sob cerco há dois meses. "O regime anunciou cessar-fogo várias vezes antes e continuou atacando cidades e civis", disse a autoridade. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.